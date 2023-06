Mercato OM – Riolo : « La lisibilité du projet est devenue floue »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Daniel Riolo a donné son sentiment sur la situation actuel du poste d’entraineur à l’OM et il n’a pas mâché ses mots sur une politique pourrait empêcher des techniciens de s’engager à l’OM.

Nous avons vécu un weekend animé du côté de Marseille. L’abandon des négociations avec Marcello Gallardo, premier choix de Pablo Longoria, la tentative Fonseca puis le rabat sur le plan C Marcelino. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a expliqué pourquoi, selon lui, Gallardo a fini par refuser le poste d’entraineur. Pour le journaliste de RMC, la politique très instable de Pablo Longoria complique les choses.

Une politique trop floue pour Gallardo

« Pourquoi Gallardo refuse l’OM ? C’est très étonnant, c’était le choix numéro 1, sauf qu’à un moment il s’est dit « non mais attendez je viens pour 1 ans et dans 1 ans vous pouvez chambouler l’équipe, mais si moi j’ai envie de travailler ? D’un point de vue extérieur je me suis dit » mais pourquoi il tarde à répondre ? « Mais la lisibilité du projet est devenue floue et c’est pour cela qu’il a passé des jours à donner sa réponse. Lui s’est dit « non mais attend je ne viens pas en Europe pour faire du trading ! » C’est un vrai problème sur la politique de l’OM. […] Sampaoli est parti quand il a compris cela, c’est la même chose ! »

Difficile d’attirer hors du réseau Longoria ?

Pour Daniel Riolo, la gestion de Pablo Longoria du cas du coach montre qu’il devra fatalement s’en remettre à des hommes de son réseau, comme Marcelino, s’il veut leur faire accepter sa méthode :

« Ce week-end ils vont sur Fonseca directement, le contactent alors que le club nie tout contact, ce qui est déjà limite niveau méthode. Fonseca, très fairplay avec Lille, a rappelé en disant qu’il ne vient pas et l’OM se retrouve les fesses à l’air. Heureusement que Marcelino était là en roue de secours car il fait partie de la galaxie de Longoria. Alors qu’arrivent des échéances où il va falloir se qualifier en LDC, c’est une façon de fonctionner qui est un peu bizarre. On se retrouve dans une gestion assez étonnante, alors que Longoria avait voulu se détacher de la politique de l’entraineur maison, c’est-à-dire hors de sa galaxie. Gallardo ce n’est pas sa galaxie, Fonseca également et finalement il se rend compte qu’il ne peut pas échapper à son monde à lui et à ses réseaux. »