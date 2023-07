Mercato OM : RMC confirme pour Lodi et donne la durée de son contrat !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille devrait officialiser la signature du latéral gauche brésilien Renan Lodi. Après Fabrizio Romano, c’est au tour de RMC de confirmer le deal !

Renan Lodi et l’OM, sauf retournement improbable, c’est fait. RMC vient de confirmer : « le latéral gauche de l’Atlético de Madrid s’est s’engagé avec l’Olympique de Marseille pour une durée de cinq ans moyennant une indemnité de transfert de 13 millions d’euros. Il était d’ailleurs le premier choix du coach espagnol dans une short-list de trois profils que lui avait soumis le club olympien. »

Contrat de 5 ans, priorité de Marcelino !

🇧🇷 Renan Lodi va signer 5 ans à l’OM contre un chèque de 13 millions d’euros. Il était le premier choix de Marcelino au poste de latéral gauche.https://t.co/X2HOw248E5 pic.twitter.com/t8KgKXqYfv — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2023



Le journaliste Fabrizio Romano affirme que l’accord a été trouvé, visite médicale demain et 13M€. « Un peu plus sur l’accord avec Renan Lodi. L’Olympique de Marseille devrait payer 13M€ à l’Atlético Madrid qui conservera 20% de clause de vente. Examens médicaux prévus demain, vendredi. Enorme signature pour l’OM car beaucoup de clubs voulaient Lodi. Voilà, c’est confirmé. »

Lodi à l’OM pour 13M€ ?

Renan Lodi to Olympique Marseille, it’s done and here we go! Full agreement in place with Atlético Madrid, documents being signed. 🔵🇧🇷 #OM Contract also agreed as Renan Lodi has accepted OM as next destination. Medical being booked, deal sealed. pic.twitter.com/ZiOPpoIyJn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

More on Renan Lodi deal. Understand Olympique Marseille will pay €13m and Atlético Madrid will keep 20% sell on clause. 🔵🇧🇷 #OM Medical tests scheduled tomorrow, on Friday. Huge signing for OM as many clubs wanted Lodi. Big one. Here we go, confirmed. ✔️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

Le Brésilien veut rejoindre l’OM et aurait fait part de cette envie à son entourage. Les négociations sont en cours avec l’Atletico Madrid, club avec qui il est actuellement sous contrat. La saison dernière, il était prêté à Notthingham Forrest en Premier League !

🚨EXCL : 🔴⚪️🇧🇷 #Liga | ◉ Accord de principe en passe d’être trouvé entre l’Atlético Madrid et l’OM pour Renan Lodi 💣 ◉ Le latéral brésilien a fait part à son entourage l’envie de rallier l’OM ✍️ ◉ Negociations avancées entre toutes les parties⏳️ Avec @sebnonda… pic.twitter.com/uIqEzclXd5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 12, 2023

Il va falloir commencer à s’activer un petit peu — MacHardy

Ce samedi soir dans l’After Foot, Jonatan MacHardy a affiché ses premières inquiétudes sur le départ d’Alexis Sanchez mais aussi sur le mercato qui tarde à débuter avec seul Kondogbia officialisé. Il s’attend, comme les informations de La Provence le disaient, à une grosse semaine en terme de recrues !

⚪🔵 L’avis tranché de @Jonatan_M13 sur l’OM : 🎙 « Il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années. Il va falloir commencer à s’activer. » pic.twitter.com/Ns1r8SEHpO — After Foot RMC (@AfterRMC) July 8, 2023

« Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années, regrette le consultant au micro de RMC. Tout change. On est le 8 juillet, et dans un mois pile il y aura le premier tour préliminaire. Et il n’y a toujours pas d’attaquants potables. Donc là, il va falloir commencer à s’activer un petit peu. Je pense que si tu veux bien faire les choses, ça doit se décanter cette semaine. Je pense que Longoria le sait aussi et qu’on va avoir une grosse semaine en terme de recrue. Mais si ça ne commence pas arriver cette semaine, il y aura un début de feu au lac pour le tour préliminaire «