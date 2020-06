Mercato OM : Rocchia doit-il avoir sa chance la saison prochaine ?

Christophe Rocchia est de retour de prêt cet été. Le minot a réalisé une bonne saison du côté de Sochaux, et se voit comme une éventuelle doublure de Jordan Amavi…

Présent dans DFM ce lundi, Jean-Charles de Bono milite pour que Christopher Rocchia soit la doublure de Jordan Amavi la saison prochaine. En effet, le minot s’est imposé cette saison à Sochaux en Ligue 2…

« Je pense qu’il doit rester à l’OM la saison prochaine. Déjà il y a les moyens financiers de l’Olympique de Marseille qui sont aux plus bas, et il n’y a pas de suppléant côté gauche. Financièrement, le club est endetté et là on a un joueur qui serait capable d’évoluer latéral gauche. En effet, il a fait une saison plutôt bonne saison avec Sochaux en Ligue 2. J’ai lu son interview, j’ai senti qu’il avait pris de la maturité. Maintenant, c’est à lui de concurrencer Amavi en faisant sa place, et en jouant quelques matchs. Mais s’il reste pour être mis de côté, ça ne sert à rien. Je pense qu’il faut lui donner espoir » Jean-Charles de Bono– Source: Débat Foot Marseille