Mercato OM : « Rocchia est le genre de joueurs que j’aimerai voir être intégré par AVB »

Agé de 22 ans, Christopher Rocchia est revenu au club cette année, après 18 mois de prêt au FC Sochaux. Pour l’instant, le jeune latéral gauche est le seul concurrent à Jordan Amavi, même si le club n’exclut pas de recruter à ce poste. Cependant, notre journaliste Mourad Aerts souhaite qu’on lui fasse confiance.

IL A DONNÉ PLUTOT SATISFACTION EN LIGUE 2

« J’aimerais beaucoup voir Christopher Rocchia. C’est un garçon qui sort du centre de formation. On demande souvent aux jeunes d’être prêtés pour acquérir des compétences et du temps de jeu. Lui, il a fait ça à Sochaux, qui est quand même un club historique en France, et qui a été pas trop mal en Ligue 2 l’an passé, même si finalement ils ne sont pas montés et ne sont pas aller au bout de leur aventure. C’était un titulaire, il a donné plutôt satisfaction en Ligue 2… C’est le genre de joueurs que j’aimerais voir être intégré. Après, si Villas-Boas le juge trop court… »

Mourad Aerts. Source : Apéro Mercato – 30/07

