Mercato OM : Rodrigo, un autre taulier de Marcelino comme bon plan ?

Dans le dernier Apéro Mercato, l’équipe est revenue sur les rumeurs d’arrivées et de départ à l’OM ainsi que sur les bons coups à faire. Anthony, invité de FCM, verrait bien l’espagnol Rodrigo Moreno renforcer l’attaque olympienne.

L’arrivée de Marcelino à Marseille va évidemment rebattre les cartes sur le plan tactique et les mouvements au mercato iront avec. L’espagnol devrait arriver avec un 4-4-2 qui a fait son succès partout où il est passé, alors beaucoup estiment que le club va devoir recruter devant notamment. Invité par FCM, Anthony, supporter marseillais, suggère l’attaquant de Leeds Rodrigo qui a évolué sous les ordres de Marcelino à Valence.

Des manques devant

« Quand on évalue tous les critères, le coach, les moyens, les postes où il nous manque du monde, c’est un attaquant que je vise parce que Vitinha ne m’a pas du tout convaincu malgré la somme folle que l’on a mis sur lui. Il nous faut du confirmé, surtout sur ce poste. »

Un attaquant brillant sous Marcelino

Pour notre supporter Anthony, Rodrigo serait le bon coup à faire car il était l’un des hommes de base du futur coach marseillais durant son passage à Valence. « Je pensais à Rodrigo de Leeds, qui est certes un peu moins bien que les années précédentes mais c’était un joueur phare de Valence sous Marcelino entre 2017 et 2019. Il a joué dans ce 4-4-2. Ce qui est parfait c’est qu’il pourrait jouer avec Alexis Sanchez« .

L’international espagnol avait vécu sa meilleure période avec le technicien asturien, pointant à 16 buts en Liga en 2018. Aujourd’hui à Leeds, il est moins en vue et sa côte a chuté à moins de 10 millions d’euros selon TransferMarket. Alors, bon coup pour l’OM ? Le joueur n’a plus qu’une année de contrat mais touche un salaire de plus de 100 000 euros par semaine, ce qui serait élevé pour Marseille.