Mercato OM : Rolland Courbis dézingue Milik. « Ça me gonfle ! »

Dans l’After Marseille, podcast sur l’actualité de l’OM sur RMC, Rolland Courbis s’est exprimé sur le dossier Milik. Il n’apprécie pas que le Polonais prenne le club comme un tremplin.

Arek Milik est arrivé à l’Olympique de Marseille au début de l’année 2021. En difficulté à Naples, il est venu se relancer en Ligue 1 sous le maillot bleu et blanc.

Ce club-là, ce n’est pas un tremplin ! — COURBIS

Pour Rolland Courbis, ce n’est pas acceptable. Il apprécie le joueur, voit la qualité qu’il apporte à l’effectif marseillais mais ne veut pas qu’il voit l’OM comme un club tremplin.

« Quand je vois Milik aujourd’hui, ça me gonfle. Ce club-là, ce n’est pas un tremplin ! Il est costaud, athlétique et est un des rares profils avec Drogba à pouvoir jouer seul dans l’axe dans un copain à côté. S’il va à Turin, il ne sera pas un second couteau. Même s’il prend l’OM pour un tremplin, on ne va pas lui souhaiter de se blesser mais il revient de loin après deux opérations à chaque genou. » Rolland Courbis – Source : After Marseille sur RMC (12/04/21)