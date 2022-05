Mercato OM : Rongier est cash concernant son avenir à Marseille

Ce jeudi, Valentin Rongier était en conférence de presse avant le match décisif face à Rennes ce samedi. L’ancien nantais a été interrogé sur son avenir à Marseille, lui qui dispose encore de deux ans de contrat avec l’OM.

Je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs — Rongier

« Je me sens bien à l’OM, je suis venu ici pour jouer des matchs à haute pression, je prends énormément de plaisir. On ne sait pas de quoi l’avenir est fait, mais aujourd’hui je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs. Si je devais résumer, je ne triche jamais. J’ai compris une chose quand je suis arrivé, c’est que les supporters peuvent être un peu cléments quand tu rates, tant que tu donnes tout pour le maillot. C’est ça le début de cette belle relation. Mais ils m’aiment comme ils aiment toute l’équipe actuellement, parce que la dynamique est positive. Cela me touche beaucoup ». Valentin Rongier – source : Conférence de presse (12/05/2022)

