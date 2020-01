Mercato OM : Rothen imagine un pacte entre Villas-Boas et les joueurs face à la direction…

Après les déclarations d’André Villas-Boas en conférence de presse, Jérôme Rothen pense que les joueurs et le coach vont faire un pacte pour que tout le monde reste lors du mercato hivernal.

Le mercato d’hiver de l’OM est assez calme… C’est pourquoi la direction du club aurait engagé Paul Aldridge, un conseiller pour faciliter les ventes en Premier League.

IL PEUT Y AVOIR UN PACTE : tout le monde va rester

Une nouvelle qui n’a pas plu à André Villas-Boas, le coach marseillais. Soucieux de conserver son groupe, il n’apprécierait pas que la priorité du club soit de vendre des joueurs alors que la course pour la Ligue des Champions est en bonne voie. Sur RMC, Jérôme Rothen a laissé entendre qu’entre le coach et ses joueurs, l’ambiance est très bonne et qu’il pourrait y avoir un pacte entre eux pour tous rester en poste.

« J’ai vécu ce genre de situation où l’entraîneur peut aussi se mettre en difficulté avec son équipe dirigeante. Et à l’arrivée, il est soutenu à l’intérieur. Il est soutenu, j’ai des échos aussi du vestiaire, parce qu’ils l’adorent, parce que les séances sont géniales, encore plus quand tu gagnes, et encore plus quand ils prévoient des choses et que ça se passe sur le terrain. […] Et en effet, il peut y avoir un pacte entre le groupe de joueurs et le staff pour se dire : « Il y a des propositions, peut-être pour Sanson, pour d’autres, mais tout le monde va rester, vous allez tous refuser, et on verra au mois de juin. On sortira tous gagnants, car on va qualifier le club pour la Ligue des Champions. Et après, ils se démerdent. » Je pense qu’ils peuvent vraiment aller dans ce sens-là. » Jérôme Rothen – Source : RMC