Mercato OM : Rothen veut mettre le feu aux poudres entre Sampaoli et McCourt ?

Pendant l’émission de Jérôme Rothen sur RMC, il avoue être complètement d’accord avec Jorge Sampaoli sur le coup de pression (présumé) du coach argentin envers sa direction.

Sampaoli a souvent été comparer à Marcelo Bielsa depuis son arrivée à Marseille, entre folie et style de jeu atypique, mais le coach actuel de l’OM pourrait-il imité son prédécesseur en quittant le club un an à peine après son arrivée ? Depuis quelques jours, la rumeur circule que Jorge Sampaoli aurait mis sa place en jeu face à un mercato qui n’avance pas et des pistes sérieuses qui se sont éloignés au dernier moment. En effet, après les départs d’éléments clés de l’effectif de la saison dernière notamment Boubacar Kamara et William Saliba, l’OM ne les a toujours pas remplacer et n’a toujours pas renforcer son effectif alors que le club est en Ligue des Champions.

L’entraineur olympien aurait alors mis un coup de pression à sa direction alors que la reprise de l’entrainement n’est que dans quelques jours. Jérome Rothen sur le plateau de « Rothen s’enflamme », remet du feu au poudre et pense que le coup de pression de Sampaoli était légitime.

« Sampaoli est capable de claquer la porte et je pense qu’il aurait tout à fait raison » – Rothen

« Je défends Sampaoli, car il n’a rien dit cette année. Il a réussi à construire une équipe. L’été dernier, l’OM ne s’était pas affaibli du tout, vu qu’il y a eu du recrutement alors que Marseille devait vendre. Il a eu gain de cause. Et ça lui a porté chance sachant que l’OM a lutté dans les premières places du championnat jusqu’à finir en Ligue des Champions. L’objectif a été réalisé par Sampaoli. À travers cette qualification, il veut que l’équipe continue de progresser. Il veut un groupe plus fort, avec plus d’expérience. Sauf qu’au bout de quelques semaines de mercato, son effectif s’est affaibli… La reprise approche. Et vu que le groupe est amoindri, Sampaoli est mécontent, il met la pression sur Longoria, et c’est normal. C’est un entraîneur qui met beaucoup d’énergie dans sa tâche, il a envie de réussir, de gagner. Donc il faut lui donner les clés du camion, mais les dirigeants doivent respecter les promesses. Et aujourd’hui, il n’y aucune recrue à Marseille. Donc c’est inquiétant. Et attention, si rien ne change, il est capable de claquer la porte et je pense qu’il aurait tout à fait raison »Jérome Rothen Source : RMC (23/06/2022)