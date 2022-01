Mercato OM : Rothen perd son sang-froid concernant le départ d’Amavi !

L’OGC Nice a récupéré Jordan Amavi en prêt avec option d’achat. L’Olympique de Marseille n’a pas bien géré le latéral gauche depuis le début de la saison selon Jérôme Rothen !

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Jordan Amavi ce mercredi après une demi-saison compliquée pour le latéral gauche. En effet, l’ancien joueur d’Aston Villa n’a pas beaucoup joué et a passé le plus clair de son temps sur le banc et à s’entraîner.

Avec quelques entrées et deux titularisations, Amavi va tenter d’avoir plus de temps de jeu à Nice, son club formateur. Jérôme Rothen s’est exprimé sur le départ du latéral gauche au micro de RMC… Le consultant n’a pas compris la gestion de son cas par l’Olympique de Marseille !

« C’est bien pour Jordan Amavi. Il retourne à Nice, il connaît le contexte. Il est dans une équipe qui tourne assez bien. Il va avoir du temps de jeu parce que Nice a perdu Hassane Kamara, qui a signé à Watford. Je trouve que sa situation à l’Olympique de Marseille était quand même incroyable. Il aurait mérité d’avoir un peu plus de temps de jeu. Il n’a pas été bon ? D’accord, mais ils l’ont prolongé il y a moins d’un an, c’était au printemps. Ils lui ont donné deux matchs et en plus ils le jugent après un seul match. Le mec, ça faisait deux mois qu’ils regardaient les autres jouer, il a passé son temps à s’entraîner et tu vas le juger parce qu’il n’a pas été bon sur le seul match qu’il a joué. Il ne faut pas déconner quand même ! Les joueurs qui jouaient sur le côté gauche à l’Olympique de Marseille, ils ont tout le temps été bons ? Luis Henrique, il a été bon ? Konrad de la Fuente a été bon ? Non ? Eh bien voilà. Donc tant mieux pour Jordan Amavi parce que je reste persuadé qu’il reste un bon joueur » Jérôme Rothen – Source : RMC (06/01/22)