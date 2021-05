Mercato OM – Rothen : « Thauvin fait un choix bizarre ! »

Florian Thauvin pourrait donc quitter l’Olympique de au terme de son contrat en juin prochain. Il pourrait ainsi signer un contrat de cinq saisons avec le club d’André Pierre Gignac. Un choix que ne comprend pas vraiment son ancien coéquipier Jérome Rothen.

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission l’After Foot, l’ancien joueur de Bastia et du Paris Saint Germain Jérome Rothen a évoqué le possible départ de Florian Thauvin au Mexique la saison prochaine. L’attaquant de l’OM devrait ainsi rejoindre André Pierre Gignac aux Tigrès Monterrey. Il pourrait signer un contrat de cinq saisons et percevoir pas moins de 25 millions d’euros nets sur cette période.

Thauvin avait encore les moyens de trouver un challenge sportivement intéressant

« Il y a forcément l’aspect financier, car s’il perdait de l’argent je pense qu’il n’y serait pas allé. Il a un très beau salaire aujourd’hui même s’il baisse un peu ce n’est pas très grave, il aurait pu aller à Séville plutôt qu’au Mexique. Vu qu’il était en fin de contrat, il recherchait que financièrement il s’en sorte bien avec une grosse prime. Gignac est très heureux là- bas, il s’éclate parce que le foot est une religion. C’est juste que je pars du principe qu’à l’âge qu’à Thauvin aujourd’hui, c’est un choix bizarre sportivement parlant. Il avait encore les moyens de trouver un challenge sportivement intéressant pour aller chercher d’autres sensations notamment en ligue des champions » Jérome Rothen – Source : RMC Sport

Hier dans notre émission Débat Foot Marseille le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire dévoilait les détails financiers du contrat de Florian Thauvin aux Tigrès.

« Il devrait percevoir environ 25 millions d’euros net primes comprises sur 5 saisons. Par rapport à ce que propose l’OM, l’offre des Tigres est au moins supérieure de 5 Millions nets environ sur les 5 années de contrat. L’OM lui offrirait plutôt un salaire de 3 millions d’euros nets annuel (soit environ 450 000 euros bruts mensuels). L’OM lui offrait donc une augmentation de salaire. C’était quand même un investissement conséquent de la par du club marseillais. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille