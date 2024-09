Mercato OM : Rowe conforté dans son choix !

Buteur décisif face à Lyon il y a 8 jours, Jonathan Rowe est un peu le supersub de De Zerbi en ce début de saison. L’Anglais a expliqué que son choix de venir à l’OM est confirmé par la passion qui entoure le club.

Dans un entretien accordé à The Athletic, Jonathan Rowe est revenu sur son but dans les dernières secondes face à Lyon. « Cela a montré ce qui m’a incité à venir à Marseille. Ça crie de la passion et de l’amour du football et ça fait écho à l’idée que j’ai du Beautifull Game. La réaction des fans, du staff, c’est pourquoi je suis venu ici. Je ne savais pas comment célébrer quand j’ai marqué, tout c’est fait instinctivement. (…) Je suis un homme qui aime les défis et c’est une expérience différente, mais j’ai hâte d’imprégner ma marque sur une autre partie du monde. C’est un niveau supérieur à la Championship, il y a moins de matches donc plus de temps pour les préparer. C’est plus structuré et le niveau est supérieur. C’est un bon moyen pour m’étalonner. Et Roberto De Zerbi m’a appris à continuer quoi qu’il arrive. Peu importe que ça tourne en votre faveur ou à l’inverse contre vous, vous devez avoir la même mentalité et chercher à vous améliorer. »

Il y a quelques semaines, l’OM a récupéré Jonathan Rowe en provenance de Norwich. L’ailier gauche gratte des minutes sans pour autant être considéré comme un titulaire dans l’esprit de Roberto De Zerbi. Pourtant, lorsqu’il entre, il est très souvent décisif ou dangereux. Cette détermination, il semble l’avoir depuis toujours comme l’affirme l’un de ses formateurs au journal L’Equipe.

« Il a toujours cru en lui, c’est sa plus grande qualité. La première fois que je l’ai vu, il m’a dit qu’il voulait être professionnel et on remarquait tout de suite qu’il était différent, se souvient Greg Crane, son formateur des moins de 12 ans aux moins de 18 ans. Je suis entraîneur depuis vingt ans et je n’ai jamais côtoyé un garçon capable de dribbler aussi bien que lui, des deux côtés, à cette allure et avec le ballon collé à ses pieds, ce centre de gravité bas qui gêne les défenseurs. Il peut les amener où il veut et c’est un plaisir de le voir les torturer. Si sa vitesse est innée, il n’a jamais été le plus costaud et il était toujours le plus petit chez les jeunes (il mesure 1,73 m). Il s’est aussi souvent blessé mais il a gardé foi en lui. »

