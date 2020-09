Mercato OM : Rudi Garcia affirme qu’il avait contacté cet attaquant lorsqu’il était à Marseille…

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM et de Lyon, Olivier Giroud devrait finalement rester à Chelsea la saison prochaine. Rudi Garcia a affirmé qu’il avait appelé l’attaquant français lors de ses deux dernières expériences en Ligue 1.

Ce dimanche, Rudi Garcia était sur le plateau de Téléfoot. Invité depuis Stockholm, Olivier Giroud a évoqué son avenir à Chelsea avec le recrutement massif de la part des Blues dans le secteur offensif.

Je l’ai appelé quand j’étais à l’OM — Garcia

L’international français semble pourtant confiant pour son avenir et souhaiterait rester dans le club londonien. Rudi Garcia qui était sur le plateau a affirmé qu’il avait déjà contacté Giroud pour venir jouer à Lyon… Mais aussi lorsqu’il était coach de l’OM !

« Bien sûr que ça me plairait d’avoir Olivier Giroud à Lyon. Même à Marseille. Je l’ai appelé quand j’étais à l’OM et à Lyon. Mais peut-être qu’on ne se retrouvera jamais. Il a raison, il est bien à Chelsea mais surtout, ce n’est pas du tout le même profil que Werner comme il l’a dit. Il a bien fini la saison et sa carrière est remarquable »

Rudi Garcia – Source : Téléfoot 06/09/2020