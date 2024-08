Mercato OM – Rulli l’annonce: « Carboni va vraiment vous surprendre »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Présenté à la presse ce mercredi en direct du centre RLD, le gardien Geronimo Rulli a évoqué son compatriote Valentin Carboni. Il estime que le jeneu milieu offensif de 19 ans va en surprendre beaucoup…



Interrogé sur Carboni, Rulli a clairement fait savoir que son jeune compatriote allait faire une belle saison. « Il va vraiment vous surprendre quand il va jouer car il n’a que 19 ans mais il joue avec l’expérience d’un joueur de 26 ou 27 ans. C’est un joueur rapide, technique et très intelligent. S’il arrive à refaire ce qu’on voyait en sélection, même 10%, je pense qu’il va s’installer à l’OM. Avec lui à Marseille et Leo Balerdi ça été plus facile pour moi de prendre une décision mais je suis sûr que Valentin Carboni va faire une belle saison. »