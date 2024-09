Mercato OM: Rulli raconte les coulisses de son arrivée à Marseille…

Le gardien Geronimo Rulli a raconté comment l’OM et surtout Roberto De Zerbi l’ont contacté alors qu’il était encore avec l’Argentine à la Copa America…



Dans un entretien accordé à l’Equipe ce samedi, le portier Géronimo Rulli a raconté les approches décisives de De Zerbi. « J’étais avec ma femme à Miami, nous avions un jour de libre entre la Copa America et les JO, nous étions avec mon fils à l’hôtel. J’ai raccroché, je lui ai dit : « C’était Roberto De Zerbi, s’il y a un entraîneur avec qui j’ai envie de travailler c’est lui. » Elle m’a dit que si c’était le destin, cela se ferait. Je suis allé à Paris, nous avons été éliminés un vendredi, le samedi j’étais à Amsterdam car je devais me présenter à l’entraînement. Après la séance, Roberto (De Zerbi) m’a rappelé. Il m’a dit : maintenant que tu as été éliminé, tu dois venir, je t’attends. (…) J’observais ses équipes, leur manière jouer, la façon dont il voit le football. À Villarreal, Unai Emery nous disait qu’il regardait beaucoup les sorties de balle des équipes de Roberto (De Zerbi), et j’ai commencé à regarder ses équipes avec plus d’attention, et c’est fou comme elles jouent. Quand cette possibilité est arrivée, j’ai foncé. »

Interrogé sur son statut de numéro un, Rulli a expliqué qu’il n’avait pas de garanties. « Il n’y aucune certitude sur le fait d’être numéro 1, dans aucune équipe. Je n’ai jamais été certain d’être numéro 1 dans mes clubs mais j’ai toujours tout donné pour montrer que je voulais l’être. Je viens pour aider l’équipe. L’entraîneur décidera si l’un joue ou si c’est l’autre et je suis très content des premiers jours avec Jeffrey De Lange. »

