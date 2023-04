Mercato OM : #SadiOM, le dernier fantasme des réseaux sociaux…

Si l’attaquant star du Bayern Munich a récemment clamé son amour pour l’OM, une arrivée à Marseille semble impossible, pour l’instant.

En délicatesse du côté du Bayern Munich, Sadio Mané pourrait rapidement quitter l’Allemagne. Suite à la défaite en Ligue des Champions contre Manchester City (3-0), une violente altercation aurait éclaté entre l’international sénégalais et Leroy Sané. L’ancien messins aurait frappé son coéquipier au visage. Les autres joueurs ont dû intervenir pour les séparer. Ce geste pourrait coûter très cher à Sadio Mané. Les dirigeants bavarois songeraient à licencier l’ancien attaquant de Liverpool et en faire un exemple. Il n’en fallait pas plus à certains supporters marseillais pour rêver d’une improbable arrivée de Mané à l’OM lors du prochain mercato.

🚨💣 Sadio Mané a été SUSPENDU par le Bayern Munich jusqu’à nouvel ordre pour son conflit dans le vestiaire avec Leroy Sané ! ❌🇸🇳 pic.twitter.com/jLvqamQ2ZJ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 13, 2023

Après #RonaldOM, place au #SadiOM

Sur les réseaux sociaux certains supporters de l’OM se sont lancés dans une opération séduction pour tenter de convaincre l’international sénégalais de rejoindre l’OM en cas de départ du Bayern Munich. Le hashtag #SadiOM a été lancé et a été repris plusieurs fois par la communauté marseillaise. Plusieurs amoureux du club se sont enthousiasmés d’une éventuelle arrivée de Mané, d’autant plus que l’ancien messin a régulièrement affiché son amour du club. L’année dernière, alors qu’il dispute les éliminatoires de la CAN avec le Sénégal, l’attaquant est confronté à une question sur sa préférence entre le Barça et le Real. Réponse de l’intéressé : « Ces deux équipes sont pas mal. Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Vous savez, moi mon équipe c’est Marseille, donc je dirais plutôt Marseille. » Malgré cette déclaration, la propagande #SadiOM a très peu de chance d’aboutir.