Mercato OM – Saliba : « Je suis très heureux à Marseille, on discutera en fin de saison »

Ce jeudi à l’occasion du match aller des huitièmes de finale d’Europa Conference League, l’Olympique de Marseille affronte Bâle au Vélodrome (21h). Le défenseur de l’OM William Saliba a évoqué la période difficile que traverse le club et son avenir à Marseille en conférence de presse de veille de match.

« Depuis début février je suis très moyen. Il ne faut pas se cacher. Depuis le match de Lyon. Je dois travailler, je suis un jeune joueur et je dois travailler pour revenir à mon meilleur niveau. (…) « Je suis très heureux à Marseille même si cela va mal depuis février. On va s’asseoir en fin de saison pour voir. On doit aller le plus loin possible en coupe et se qualifier pour la Ligue des champions avant. »William Saliba – Source : Conférence de presse (09/03/2015)