Mercato OM : Saliba n’exclut rien !

Comme Amine Harit, William Saliba est prêté à l’OM sans option d’achat. Le défenseur central doit donc en toute logique repartir à Arsenal l’été prochain. Mais ce dernier ne veut pas penser comme ça et ne ferme aucune porte…

Dans un entretien accordé à Eurosport, l’international Espoirs a livré son fonctionnement par rapport à son avenir à l’OM…

Dans un club comme ça, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années — Saliba

« Dans un club comme ça, comme tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années. Tu te dis : ne pense pas que tu retournes à Arsenal cet été, profites de chaque match. J’essaie de ne pas trop penser à ce qui se passera après, j’essaie d’être concentré sur le présent, parce que c’est le plus important. Et ce qui se passera après… Nul ne le sait ». William Saliba – source : Eurosport (17/12/2021)



A LIRE AUSSI : Mercato OM : Sampaoli envoie un message clair à McCourt et Longoria !

Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)