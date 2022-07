Mercato OM : Saliba, un mois d’août décisif ?

Alors qu’il a une nouvelle fois affiché son envie de se battre pour gagner sa place à Arsenal, William Saliba pourrait rapidement mettre la pression sur le club anglais s’il ne fait pas partie du onze de Mikel Arteta.

William Saliba n’aurait actuellement aucune intention de signer une prolongation de contrat avec Arsenal. Même si ce dernier semble être dans les plans de Mikel Arteta, cela n’a pas arrêté les spéculations sur son avenir. D’autant que l’OM et plus précisément Pablo Longoria aimerait faire revenir l’international français. D’autant qu’Arsenal aurait dans son viseur Maxence Lacroix et Josko Gvardiol.

Pas de prolongation de contrat ?

Le début de saison d’Arsenal sera déterminant, sa situation devrait se clarifier une fois la Premier League commencée. L’ancien défenseur de l’ASSE sera en concurrence direct avec Ben White et Gabriel, il y a donc une possibilité qu’il ne démarre pas régulièrement. Cela pourrait donc ouvrir une porte pour l’OM. Selon The Indépendant, William Saliba demandera à quitter Arsenal si Mikel Arteta ne lui garantie pas d’avoir une place de titulaire. A suivre…

Ça me déçoit un peu de Saliba

« Ça me déçoit un peu de Saliba, t’entendre ça parce qu’il a tellement clamé son amour pour l’OM, le dernier match quand il est rentré sur le terrain avec l’euphorie, le lendemain ou le surlendemain il avait dit « moi je veux rester à l’OM, c’est un club où ça vibre, il y a la ligue des champions ». Et là y a un retournement de situation. Je veux bien qu’Arteta ait pu dire « Saliba nous maintenant on veut le conserver ». Pour Saliba je pense que c’est plus une fierté de vouloir retourner à Arsenal comme il y a fait 0 match. De se dire aujourd’hui j’ai gagné en maturité, j’ai fait 52 matchs avec l’Olympique de Marseille en tant que titulaire, je veux montrer mes qualités à Arsenal et en Angleterre, je suis international. Je pense que pour lui c’est un défi. Enfin, il n’aurait pas dû trop s’avancer en fin de championnat avec l’Olympique de Marseille, c’est là où je suis un peu déçu parce que c’est un joueur que j’admire et que j’aime beaucoup. » Jean-Charles de Bono Sources : Football Club de Marseille (06/06/2022)