Mercato OM : « Sampaoli a fait de Milik sa priorité… Marseille ne renonce pas à le garder! »

Arek Milik a encore marqué les esprits dimanche dernier en inscrivant un triplé face à Angers. L’attaquant polonais va-t-il rester la saison prochaine ? C’est la question que se pose les supporters marseillais…

Sur RMC, le journaliste Florent Germain a expliqué que Jorge Sampaoli en faisait sa priorité et que Pablo Longoria avait la pression sur ce dossier surtout après le départ de Thauvin. Reste à savoir si le joueur sera capable de repousser les avances des gros clubs qualifiés pour la Ligue des Champions.

Longoria va quand même devoir céder à quelques demandes concrètes de Sampaoli

« Le patron, c’est Milik ! Il a mis un triplé dimanche. Il place la barre assez haute. Si Milik est amené à partir l’été prochain, Longoria sait qu’il ne pourra pas ramener un numéro neuf de seconde zone derrière… Les supporters de l’OM ont vu de leurs propres yeux ce qu’est un véritable buteur, ce qu’ils n’avaient pas vu depuis longtemps. J’espère que cette qualification en Coupe d’Europe va l’inciter à rester. Oui, il aura sûrement des offres de grands clubs européens. Mais Marseille ne renonce pas à le garder. Sampaoli en a fait sa priorité, surtout que Thauvin va partir… Sampaoli aimerait vraiment garder Milik. Longoria va quand même devoir céder à quelques demandes concrètes de Sampaoli. Il y a d’autres joueurs qui vont arriver. Mais l’OM ne lâchera pas Milik comme ça ». Florent Germain – Source: RMC (18/05/2021)

Même son de cloche du côté de Moamed Bouhafsi qui expliqué il y a une semaine que si l’attaquant polonais venait à quitter Marseille cela serait contre un gros chèque…

MILIK EST TRÈS HEUREUX À L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE

« Milik est très heureux à l’Olympique de Marseille, il s’y sent très bien, son entourage m’a répété à plusieurs reprises qu’il a envi de qualifier le club a Europa League. Il est aussi très bien dans la région ca dépend aussi des sommes qui peuvent être mises par les clubs qui sont potentiellement intéressés. On a parlé de la Juventus, il faudra voir s’ils seront en Champions League ou pas car ils sont en difficulté en championnat. En tout cas ce qui est certain c’est que l’OM à la main sur ce dossier et que pour recruter Milik il faudra lâcher une belle somme. » Mohamed Bouhafsi – Source : RMC Sport (13/05/2021)

Notre journaliste, Nicolas Filhol estimé lui au début du mois que Milik doit être le leader de l’équipe la saison prochaine, même s’il doutait encore de son avenir…

MILIK EST UN EXEMPLE, IL DOIT ÊTRE TON LEADER

« Rassuré par les propos de Milik ? Oui et non. Son discours est très beau mais c’est comme dans la politique, les promesses n’engagent que ceux qui les croient. Je suis encore un peu sceptique. Si ce n’est pas la Juve ça peut être l’Atlético, ça peut être Dortmund, ça peut être tellement de clubs. A partir du moment ou il y aura la Ligue des Champions et un gros chèque je pense que ça partira. L’OM n’a pas d’argent donc c’est compliqué. Après il y a autre chose qui m’intéresse dans ce que dit Milik, c’est le côté il faut que tout le monde soit à fond et avec du caractère. Car au-delà de ses qualités de footballeur, même s’il n’a pas été bon face à Strasbourg le collectif était mauvais donc c’est compliqué à son poste d’attaquant. C’est un exemple, il doit être ton leader. Il est sérieux, il bosse physiquement chez lui, il veut gagner, il veut que tout le monde tire dans le même sens. Il vaut mieux avoir un leader comme Milik plutôt que Payet ou Thauvin. » Nicolas Filhol – source : Débat Foot Marseille (03/05/2021)