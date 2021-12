Mercato OM : Sampaoli a prévenu Longoria pour le recrutement et la CAN !

Avant la réception de Reims, Jorge Sampaoli a été interrogé sur la situation de Bamba Dieng et Pape Gueye qui vont surement partir à la CAN en janvier. Le coach argentin espère donc des recrues pour compenser ces absences…

On fera avec le budget — Sampaoli

« Nous connaissions ce thème qui impliquera peut-être Bamba Dieng et Pape Gueye. On a déjà parlé de ça avec le président. On aura sûrement des réunions à venir pour leur expliquer mes demandes. On fera avec le budget, sinon avec les joueurs à disposition. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)