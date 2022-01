Mercato OM : Sampaoli a trouvé l’attaquant pour régler le problème de finition?

En conférence de presse, Jorge Sampaoli affirmait qu’il était à la recherche de recrues pour régler le problème de finition de son équipe… Foot Mercato nous informe que des contacts ont été établis avec Cédric Bakambu.

Le départ de Jordan Amavi va peut-être permettre à l‘Olympique de Marseille de recruter des joueurs à la suite de ce mercato… Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce jeudi pour évoquer la rencontre face à Bordeaux mais aussi le recrutement. Le coach a affirmé qu’il souhaitait renforcer le côté offensif et plus particulièrement la finition.

« On a été éliminé de l’Europa League à cause de ce soucis de finition. On va voir si on peut recruter dans cet aspect du jeu pour améliorer ça » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/01/22)

#Sampaoli : « On a été éliminé de l’Europa League à cause de ce soucis de finition. On va voir si on peut recruter dans cet aspect du jeu pour améliorer ça » #FCGBOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 6, 2022



D’après Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Cedric Bakambu. L’attaquant est libre après son passage en Chine et souhaiterait faire son retour en Ligue 1, où il a début avec Sochaux entre 2010 et 2014.

Parti pour Villarreal entre 2015 et 2018, il a engrangé de l’expérience et surtout marqué beaucoup de buts… Cette finition, c’est ce qui manque à l’OM. Jorge Sampaoli apprécierait son profil de joueur expérimenté (30 ans, plus de 300 matchs professionnels) et aurait déjà entamé des contacts avec l’attaquant.

Bakambu pour régler les soucis de finition à l’OM?

En Ligue 1, d’autres clubs auraient coché son nom : le LOSC à une moindre mesure mais aussi l’OGC Nice et Lyon… La concurrence sera rude dans ce dossier mais il semble intéressant pour épauler Arek Milik et Bamba Dieng à ce poste.

Info : libre comme l’air, l’attaquant congolais Cedric Bakambu, qui va être raisonnable au niveau de ses émoluments, est ouvert à jouer en L1. 4 clubs sont sur les rangs et ont déjà noué quelques contacts. L’OL, l’OM, Nice et à une moindre mesure le LOSC.https://t.co/urR1cxZjj7 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 7, 2022

En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat — Bakambu

Interrogé par Foot Mercato, l’attaquant international congolais n’avait pas caché son envie de faire son retour en France.

« Aujourd’hui, je privilégie le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe. J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou en Ligue 1. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça » Cedric Bakambu – Source : Foot Mercato