Mercato OM : Sampaoli aimerait garder ce joueur qui sera libre en juin…

Jorge Sampaoli était présent ce vendredi au centre RLD afin de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match. Le coach argentin a été interrogé sur le mercato mais aussi plus précisément sur l’avenir de Florian Thauvin.

Si Sampaoli ne veut pas encore se projeter sur la saison prochaine concernant le mercato, il a quand confié qu’il aimerait bien pouvoir disposer de Thauvin. Le joueur n’a pas écarté la possibilité d’une prolongation de contrat…

Thauvin est un joueur sur lequel j’aimerais compter — Sampaoli

« Je ne pense pas encore à la prochaine saison. Ce qui est important, c’est de redorer l’image de l’équipe. Il y a beaucoup de frustration dans le groupe. On s’occupera de l’avenir plus tard. Le principal pour l’instant, je me préoccupe plus du match de demain et des efforts fournis demain face à Brest, un match compliqué. Pour jouer libre et avec moins de pression. On pense à l’instant présent. L’avenir de Thauvin ? J’ai toujours l’espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel. Je considère Florian Thauvin comme un grand joueur. Il faut qu’il retrouve son niveau. C’est un joueur sur lequel j’aimerais compter. C’est un joueur déterminant. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (12/03/2021)