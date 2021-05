Mercato OM : « Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre ! »

Dans l’After Marseille sur RMC, Florent Germain s’est exprimé sur l’OM de demain. Selon lui, Sampaoli va tout faire pour recruter un top joueur au milieu de terrain.

Le mercato estival 2021 s’annonce palpitant du côté de l’Olympique de Marseille. Les supporters attendent de voir à quoi va ressembler l’effectif bâti pour aller chercher une place sur le podium sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Je n’ai pas de noms à donner mais je pense que Kamara va partir cet été — F.GERMAIN

Dans l’After Marseille sur RMC, Florent Germain s’est exprimé à ce sujet. Selon lui, le coach argentin est plutôt enclin à faire signer un top joueur au milieu de terrain plutôt qu’en attaque.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Rapide et technique mais les mêmes défauts que Radonjic? Qui est Sebastian Villa, la nouvelle piste de Jorge Sampaoli?

« L’OM joue plus en 3-4-3 qu’en 5-3-2 depuis quelques matchs. Thauvin joue quasiment au niveau de Payet, tous les deux sont en soutien de Milik. Les supporters attendent un autre attaquant aux côtés de Milik? Je pense que ce sera un jeu de chaises musicales. Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre. Je n’ai pas de noms à donner mais je pense que Kamara va partir cet été et que dans l’idéal de Sampaoli, il aimerait jouer avec trois axiaux et deux pistons avec un numéro 6 seul devant la défense. Ce sera pour lui un poste clé, un poste majeur. Devant lui ça libérerait quatre postes plus offensifs. On peut s’imaginer un Thauvin légèrement à droite, un Payet à gauche et deux attaquants. Un système très offensif mais Sampaoli est un coach très offensif ! » Florent Germain – Source : After Marseille RMC (03/05/21)