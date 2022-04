Mercato OM : « Sampaoli anticipe, il tape à la porte de McCourt… »

Bien partis pour finir dans les trois premiers, les phocéens commencent déjà à préparer la saison prochaine. À travers ses dernières interventions médiatiques, le coach Sampaoli ne cesse de répéter qu’il faudra continuer de se renforcer afin d’avoir une équipe compétitive. Une manière d’envoyer un message indirectement à Frank McCourt afin qu’il puisse investir davantage. Des efforts supplémentaires qui sont nécessaires selon notre consultant Jean-Charles De Bono.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille est sur une dynamique plutôt positive. Fort de ses succès contre Nice à domicile (2-1) et contre l’ASSE à l’extérieur (2-4), le club dirigé par Pablo Longoria est le mieux placé dans la course au podium qui se jouera probablement entre l’OM, Nice et Rennes. Malgré un calendrier au mois d’Avril plutôt compliqué, les olympiens possèdent une petite avance qui devrait leur permettre d’avoir leur destin entre leurs mains et finir sur dans les trois premiers, ce qui serait synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.

Un scénario auquel réfléchit déjà Jorge Sampaoli puisqu’il a réaffirmé son besoin d’avoir une équipe compétitive pour la saison prochaine. Pour cela, il faudra donc que Frank McCourt, le propriétaire du club remette la main à la poche malgré ses derniers efforts financiers et son désir de rééquilibrer les comptes du club. Pour notre consultant, Jean-Charles de Bono, la demande de Sampaoli est message clair au propriétaire américain qu’il faut qu’il écoute :

« Je pense que Sampaoli anticipe, il tape à la porte de McCourt en lui disant « si vous voulez qu’on aille taper les sommets la saison prochaine, il faut que vous soyez présent et que vous remettiez de la fraiche pour recruter de bons joueurs » (…) il y a 90 millions qui vont tomber (…) si il veut se rembourser il n’a qu’à vendre le club. Si tu n’est pas ambitieux et investir dans un club de football, tu ne gagnes rien (…) McCourt aujourd’hui il a Longoria qui travaille bien, Sampaoli qui aujourd’hui répond aux attentes des marseillais donc donnons lui les armes et les joueurs pour faire quelque chose la saison prochaine » Jean Charles De Bono – Source : Football Club Marseille (04/04/2022)

La demande claire de Sampaoli !

Un avis bien tranché de la part de l’ancien joueur de Marseille et de Bastia qui font suite à la dernière intervention de Sampaoli à la télévision. Ce dimanche, lors d’un entretien diffusé lors du Canal Football Club sur Canal + réalisé par le « petit prince du vélodrome » Samir Nasri, le coach argentin avait subtilement fait passer un message à sa direction sur la suite et le mercato à venir : » Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe « Jorge Sampaoli – Source : Canal Football Club (03/04/22)

