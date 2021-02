Mercato OM : Sampaoli contacté par un autre club?

Censé rejoindre l’OM à la fin du mois de février, Jorge Sampaoli aurait été contacté par un autre club… Il devrait être libéré par l’Atletico Mineiro dans quelques jours.

Ces derniers jours, c’est le nom de Jorge Sampaoli qui a été cité pour rejoindre l’Olympique de Marseille et remplacer André Villas-Boas, parti au début du mois de février.

AL HILAL A TENTE DE FAIRE VENIR SAMPAOLI…

L’Argentin est toujours sous contrat avec l’Atletico Mineiro mais le journal L’Equipe affirmait ce mercredi soir que le club brésilien comptait le lâcher à l’amiable afin qu’il puisse rejoindre l’OM… Le quotidien sportif nous explique ce jeudi qu’un autre club a tenté de le chiper.

En effet, Al Hilal, club saoudien où évolue un certain Bafétimbi Gomis aurait contacté l’entourage de Sampaoli. Ce dernier aurait décliné, voulant à tout prix rejoindre l’Olympique de Marseille à la fin du mois soit après la dernière journée du championnat brésilien. En Argentine, Renato Civelli a émis des doutes sur les chances de réussite de l’ancien sélectionner du Chili…

« En Argentine, les gens n’ont pas oublié ce qu’il a fait avec la sélection. Il n’a pas bien géré le cas Messi. C’était bizarre. Son rapport avec les joueurs a été compliqué. En revanche, c’est un bosseur et un passionné. Le problème, c’est qu’on le compare à Bielsa qui a laissé un grand souvenir. Si tu suis ce que veulent les supporters et que ça se passe mal, ensuite ils viennent te voir et te disent : « Le responsable c’est toi parce que tu décides. » L’idée de Sampaoli me séduit, mais il faut vraiment voir comment le mariage pourrait se faire avec les joueurs. Renato Civelli – Source : So Foot (17/02/2021)