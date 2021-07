Mercato OM : Sampaoli discute avec Ben Arfa ?

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli doivent reconstruire un effectif. Alors que le président espagnol a validé plusieurs prêts (Under, Guendouzi, Lopez…), son coach aurait contacté, l’enfant terrible du football français, Hatem Ben Arfa.

En effet, selon l’Equipe, l’idée de voir revenir Hatem Ben Arfa à Marseille, dix ans plus tard, ne serait pas folle. Le quotidien sportif précise que selon « l’entourage du technicien argentin, un premier contact direct a eu lieu il y a deux semaines avec le joueur, alors en vacances en Tunisie. Sampaoli désirait savoir dans quel état d’esprit Ben Arfa se trouvait et si l’horizon marseillais était susceptible de l’attirer. » Le milieu offensif de 34 ans avait déjà été tout proche de rejoindre Sampaoli alors coach du FC Séville. Cependant, le coach argentin va aussi devoir convaincre son président de miser sur un joueur bien particulier et en fin de carrière…

Transferts : l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli a contacté Hatem Ben Arfa. L’entraîneur argentin voulait déjà le recruter à Séville, en 2016. https://t.co/f2AtV1zV18 pic.twitter.com/Kisf66gVjh — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 6, 2021

Sampaoli aimerait récupérer Ben Arfa ?

Ben Arfa est libre depuis son départ de Bordeaux, il a déjà était sollicité par l’AEK Athènes, Fenerbahçe ou encore Basaksehir, mais ce dernier aurait refusé ces offres. Ce dernier aurait comme priorité de rester en Ligue 1. Peut-on l’imaginer de retour à l’OM ?