Mercato OM : Sampaoli explique pourquoi Kolasinac joue peu

Ce vendredi, Jorge Sampaoli était en conférence de presse après Cédric Bakambu ! Le coach argentin a répondu aux questions des journalistes et notamment sur la non présence de Kolasinac dans le onze ces derniers jours.

Ce jeudi, l’OM a gagné sa rencontre face à Qarabag sur le score de 3-1 et va devoir rejouer dès ce dimanche face à Clermont à 20h45… Un joueur n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis son arrivé : Sead Kolasinac.

Le football c’est la polémique — Sampaoli

Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes à ce sujet ce vendredi en conférence… Le coach argentin affirme que le Bosnien n’est pas encore à 100% physiquement et tactiquement. Il patiente donc que le latéral s’imprègne vraiment afin de le lancer dans le grand bain.

« Il a peu joué avant d’arriver, c’est un nouveau club avec une nouvelle langue, un nouveau système et des nouveaux partenaires. Il a beaucoup joué compte-tenu de tout ce qu’il doit découvrir. C’est peut-être aussi pour cela que Bakambu a joué plus. Ce serait un risque pour lui de le mettre titulaire même si cela serait plus simple pour moi. Il ne connait pas encore bien le système et part donc avec un désavantage. Il est impliqué sans jouer pour le moment et veut apprendre. Il va peut-être rapidement l’intégrer. Je n’ai pas l’intérêt de faire jouer un joueur qui n’est pas à 100% car cela nous rend vulnérable.. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)