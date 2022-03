Mercato OM : Sampaoli hésite encore avec les deux recrues Bakambu et Kolasinac…

Interrogé sur le temps de jeu de ses recrues du mercato d’hiver, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, Jorge Sapaoli a expliqué ce vendredi qu’il avait encore un doute sur leur capacité à être à 100% dans la peau d’un titulaire…

Savoir si cette longue inactivité peut toucher le collectif — Sampaoli

« Bakambu et Kolasinac ? Depuis leur arrivée, il y a eu une évolution. Mais ils sont arrivés après une longue période d’inactivité. C’est compliqué pour nous de décider d’un onze de départ sans savoir s’ils ont réellement tout intégré, notre système etc. Le collectif est pour nous le plus important. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (04/03/2022)

Le coach argentin avait déjà expliqué que le Bosnien n’est pas encore à 100% physiquement et tactiquement. Il patiente donc que le latéral s’imprègne vraiment afin de le lancer dans le grand bain.

« Il a peu joué avant d’arriver, c’est un nouveau club avec une nouvelle langue, un nouveau système et des nouveaux partenaires. Il a beaucoup joué compte-tenu de tout ce qu’il doit découvrir. C’est peut-être aussi pour cela que Bakambu a joué plus. Ce serait un risque pour lui de le mettre titulaire même si cela serait plus simple pour moi. Il ne connait pas encore bien le système et part donc avec un désavantage. Il est impliqué sans jouer pour le moment et veut apprendre. Il va peut-être rapidement l’intégrer. Je n’ai pas l’intérêt de faire jouer un joueur qui n’est pas à 100% car cela nous rend vulnérable.» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)