Mercato OM : « Sampaoli réussit (presque) partout où il passe ! »

Alors que l’arrivée de Jorge Sampaoli est en passe d’être finalisée, son nom est sujet sur tous les plateaux de football français. Si beaucoup estime que Sampaoli n’est pas le bon profil pour l’Olympique de Marseille ou qu’il devrait être intronisé à l’OM un peu plus tard dans la saison. D’autres sont plus optimistes…

Dans Top of the Foot sur RMC, Nicolas Cougot, rédacteur en chef de Lucarne Opposée, se montre plutôt optimiste quant à l’arrivée de Sampaoli à l’OM…

Son seul vrai échec c’est l’Argentine dans un contexte difficile – nicolas cougot

« Sampaoli est un transmetteur d’émotions. Ça reste l’éternel débat. C’est ce qui lui a été reproché au final avec l’Argentine, son seul vrai échec. Si on regarde la carrière de Sampaoli, il n’y a qu’un seul vrai échec c’est l’Argentine. Il y a des raisons pour expliquer tout ça. Il a ce point commun avec Bielsa, sauf que pour Bielsa il a continuer d’entraîner la sélection de l’Argentin malgré cet échec à la Coupe du Monde 2002. Ce qui n’a pas été le cas pour Sampaoli. Il est arrivé dans un contexte différent avec les coulisses, la politique de la fédération et même du Président de la République sans oublier le cas Messi. Mais du point de vue si Sampaoli peut s’adapter à la Ligue 1, ça reste à voir. Par rapport à son style de jeu, il ne faut pas oublier ce qu’il a fait à Séville. Cela marche partout où il passe, que ce soit au Pérou, au Chili ou au Brésil. Il fait deux saisons complètes au Brésil, une avec Santos l’autre avec l’Atletico Mineiro et pour suivre le championnat brésilien c’est pas facile. Sans oublier qu’il a battu des records de points avec ces deux clubs. » Nicolas Cougot – Source : Top of the Foot (23/02/2021)