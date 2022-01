Mercato OM : Sampaoli veut deux joueurs à ces deux postes, mais…

Alors qu’un doute subsiste sur la tenue du match Bordeaux vs OM ce vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue, l’OM doit aussi avancer sur son mercato. Interrogé sur la suite du mercato après le départ de Jordan Amavi, Sampaoli a précisé deux postes ou il attend des recrues…

Interrogé en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

#Sampaoli : « Nous cherchons un profil de central capable de jouer sur un côté pour changer la structure en match. On s’est posé cette question sur un latéral offensif à gauche comme Pol Lirola à droite » #FCGBOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 6, 2022