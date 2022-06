Mercato OM : Sampaoli veut récupérer deux de ses anciens joueurs au Brésil ?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’un latéral gauche qui évolue à l’Atletico Mineiro, ancien club de Jorge Sampaoli. Le coach argentin apprécierait aussi le profil d’un autre joueur du club brésilien mais ce dernier n’a pas fuité.

L’OM enchaîne les pistes lors de ce mercato estival 2022 alors que ce dernier n’a pas encore débuté. Les arrivées risquent de se multiplier avec le grand nombre de rumeurs qui pullulent sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Ce mercredi, un compte Twitter qualifié de « souvent bien informé » par le média mercadofuetbol affirme que Jorge Sampaoli observe deux joueurs de l’Atletico Mineiro. Il s’agit de son ancien club au Brésil où il était juste avant d’arriver à l’OM.

L’un des deux joueurs seraient Guilherme Arana qui évolue au poste de latéral gauche et milieu gauche. Polyvalent, gaucher et âgé de 25 ans, le joueur a marqué 3 buts en 19 matchs et a délivré 5 passes décisives. Le second joueur n’a pas encore fuité dans les médias.

Jorge Sampaoli n’a pas cessé de répéter la nécessité de renforcer l’équipe tout en gardant l’ossature. À la veille du match contre Nantes, l’Argentin avait réitéré ses propos :

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d’y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence d’avant match (19/04/2022)