Mercato OM: Sampaoli veut retenir Dieng !

Jorge Sampaoli a été interrogé sur le manque de temps de jeu de Bamba Dieng. Le coach argentin a expliqué que la concurrence était forte mais qu’il comptait sur l’international sénégalais. Et qu’il l’avait retenu en janvier, tout comme il espérait qu’il ne parte pas cet été…

On sait que Dieng sera très suivi lors des prochains mercato

« C’est un bon joueur, qui peut jouer ailier, avant-centre. Il y a beaucoup de concurrence, mais on a confiance en lui. On a demandé à ce qu’il ne soit pas transféré en janvier. Il sera très convoité pendant les prochains mercatos. On espère qu’il puisse continuer à bien jouer et être important pour nous ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/03/2022)