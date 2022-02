Mercato OM : Sampaoli voulait bien recruter Ben Arfa ?

« Je suis un amoureux du foot. Je n’ai pas voulu aller dans des Championnats qui n’étaient pas orientés foot (destinations exotiques). J’ai envie de retrouver la compétition. Je suis frais. Mon objectif personnel, c’est de donner le maximum, de donner ma part pour aider l’équipe. (…) À 34 ans, je me connais très bien. J’ai déjà connu pas mal de périodes où je ne jouais pas. J’ai donc très bien travaillé en conséquence. Je savais sur quelle zone il fallait insister pour rester compétitif. J’ai essayé de garder le rythme que l’on connaît en club, les structures, l’entraînement avec ballon. Je voulais avoir un cycle de travail et arriver frais dans un club. J’avais un échange quotidien avec un préparateur physique pour savoir sur quels points je devais travailler. Je me sens très bien. Après, le coach et le staff médical détermineront tout ça. » Hatem Ben Arfa – Source : Conférence de presse