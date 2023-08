Mercato OM : Sanchez à l’Inter, « des regrets, mais… »

Sanchez a signé à l’Inter c’est désormais officiel. Le Chilien ne rejouera plus à Marseille. Un choix qui peut laisser amères certains supporters ? C’est la question qui était posé dans Débat Foot Marseille. Mourad Aerts, Sourigna Manomay et Yacine Youssfi ont débattu le choix de Sanchez.

Alexis Sanchez retrouve l’Inter Milan. Fabrizio Romano a annoncé son retour. Le Chillien passera sa visite médicale ce vendredi. C’est donc la fin du feuilleton. Et l’issue n’est pas celle souhaitée pour les supporters marseillais. Mais avec le recrutement fait par l’OM, est-ce qu’on peut voir ce départ comme une déception ? C’était le débat de DFM.

Alexis Sánchez to Inter, here we go! He’s back on free transfer after spending one year at OM — agreement reached and medical booked on Friday ⚫️🔵🇨🇱

Sánchez will sign short term deal in the next days as he was waiting for Inter.

He’s set to replace Joaquín Correa who joins OM. pic.twitter.com/JMn211pGlT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023