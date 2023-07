Mercato OM: « Sanchez est la priorité ! Le duo Aubame-Alexis peut en faire trembler beaucoup »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans l’Apéro Mercato de ce jeudi 27 juillet l’équipe du jour composée de notre journaliste Nicolas Filhol, le consultant FCM Sourigna Manomay et notre invité Mino (rappeur marseillais) se sont penchés sur les actus du mercato marseillais et notamment la question des dossiers Alexis Sanchez et Iliman Ndiaye.

Si les deux dossier chauds de l’attaque marseillaise Alexis Sanchez et Iliman Ndiaye ne se décantent pas vraiment ces dernières heures, ils ont de quoi emballer les suiveurs de l’OM. Le premier a régalé le Vélodrome une saison durant et le second a cassé la baraque en Championship et est un fan du club.

Le vétéran chilien, libre, n’a pas encore donné de réponse sur son avenir et Ndiaye, qui est lui d’accord avec Marseille, coutera entre 15 et 20 millions d’euros. Alors la question du choix entre les deux se posera peut-être. Notre consultant Sourigna Manomay a fait le sien, surtout si le sénégalais de 23 ans coûte aussi cher.

20M€ sur un espoir ou garder un vétéran de référence ?

« Pour moi la priorité c’est Sanchez. Sincèrement si tu fait Sanchez, 20 millions sur Ndiaye c’est trop. Je préfère qu’on mette de l’argent sur Sanchez sachant que lui on le connait, il connait le club, l’environnement, la Ligue 1, que d’aller chercher un joueur de deuxième division anglaise à 20 millions. »



Plus de garanties sportives avec un duo d’expérience

Nicolas rappelle que « ce n’est pas le même profil. Ndiaye a 23 ans tandis que Sanchez ça va encore être un ‘one shot’ d’un an », mais pour notre consultant l’expérience que l’OM peut avoir sur le front de l’attaque est essentielle:

« Ca va être un ‘one shot’ qui va être présent quand il va jouer la Ligue des champions parce qu’il connait. Avec Aubameyang devant tu as un duo expérimenté pour jouer la C1, pour jouer la deuxième place en championnat, voire peut-être un peu plus parce que la saison dernière franchement on aurait pu le faire et puis aussi pour aller chercher un titre, la coupe de France ! Avec un attaque Aubameyang-Sanchez tu fais trembler beaucoup d’équipes. »