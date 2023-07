La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille n’a pas caché sa volonté de prolonger le contrat d’Alexis Sanchez. Malheureusement, les négociations n’ont pas encore abouti…

Et depuis ce matin, Alexis Sanchez est libre de tout contrat !

En effet, son engagement avec l’OM était effectif jusqu’au 30 juin. Une habitude dans le monde du football. Rien d’alarmant donc. Le fait qu’il n’ait par contre toujours pas prolongé additionné à cette deadline symbolique devient par contre préoccupant…

Nous sommes le 1er juillet et ce joueur n’est plus sous contrat avec le club. @OM_Officiel prolonge @Alexis_Sanchez 🙏 pic.twitter.com/4WDKqykDEk — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠  (@massilia1978) June 30, 2023

Alexis Sanchez est officiellement libre de s’engager où il souhaite ! ✍️👀 Selon les dernières informations sorties en France, le chilien est plus proche d’une prolongation que d’un départ. ⌛ pic.twitter.com/kshjEHQeFK — BeFootball (@_BeFootball) July 1, 2023

Pablo Longoria avait fait le point le 5 juin dernier sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »

#Longoria : « Sanchez, sur le niveau technique et sur le terrain, ça a été un exemple. Dans tous les entraînements, il a un niveau de dépense physique et mental incroyable. Il a été le plus déterminant. On considère qu’il a fait une bonne saison » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023