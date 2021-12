Mercato OM : Sanchez sur le marché dès janvier ?

Sampaoli aimerait voir débarquer un ou deux joueurs d’expérience dès le mercato d’hiver. Pablo Longoria va-t-il trouvé les moyens de satisfaire son coach ? Une des pistes annoncées, Alexis Sanchez semble de plus en plus s’orienter vers un départ de l’Inter en janvier…

Cela fait plusieurs fois que Jorge Sampaoli réclame le recrutement d’éléments d’expérience pour compléter son effectif. Le coach olympien l’a encore expliqué il y a peu en conférence de presse: « On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents« .

L’on peut directement penser à des profils que l’ancien sélectionneur du Chili connait bien et dont les noms sont au centre de rumeurs mercato autour de l’OM : Vidal et Sanchez. Cela tombe bien, l’attaquant de l’Inter pourrait changer d’air cet hiver…

A lire : Mercato OM : Sanchez finalement de retour au Barça ?

Sanchez poussé dehors cet hiver ? Un salaire trop lourd pour l’OM ?

En effet, Alexis Sanchez ne dispose pas d’un gros temps de jeu cette saison avec l’Inter. L’attaquant n’a été titularisé qu’à 2 reprises, il a participé à 14 matches pour 2 buts marqués et 3 passes décisives offertes. Selon Corriere della Serra, son avenir ne devrait pas s’arranger car l’Inter aimerait s’offrir cet hiver Giacomo Raspadori. L’attaquant italien qui évolue avec Maxime Lopez à Sasuolo pourrait réduire encore plus le temps de jeu de l’ancien barcelonais. A 32 ans et à un an et demi de la fin de son contrat, Sanchez pourrait quitter l’Inter lors du prochain mercato. Reste à savoir si l’OM, qui doit faire avec l’encadrement de sa masse salariale, peut vraiment prétendre à son recrutement…

Alexis Sánchez quiere irse del Inter de Milán, y sondea la opción de volver al Barça https://t.co/WzcRXK9jFL pic.twitter.com/rOVjkgFOKB — Diario Gol (@diarioGOLcom) December 14, 2021

Alors que son départ était déjà dans les tuyaux l’été dernier, le directeur sportif de l’Inter, Beppe Marotta avait mis les choses au clair concernant la situation de Sanchez.

Nous allons continuer avec lui, à moins qu’il ne pense autrement – Beppe Marotta

« Nous connaissons très bien Alexis Sanchez, c’est quelqu’un qui a toujours envie de jouer. Quand un joueur se met en colère parce qu’il ne joue pas, c’est manifestement un joueur qui se soucie du sort de l’équipe. Ceux d’entre nous qui le connaissent savent que ces réactions qu’il a sont impromptues, instinctives. Nous allons continuer avec lui, à moins qu’il ne pense autrement » Beppe Marotta – Source : Calciomercato.com (09/10/2021)