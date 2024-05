Mercato OM : « Sans coupe d’Europe, avoir un entraîneur comme lui, ce serait une belle pioche »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille cherche un coach, plusieurs noms ont été évoqué dans la presse. Sergio Conceiçao serait la nouvelle priorité suite au probable départ de Fonseca vers le Milan le journal Le Parisien. Selon le journaliste Karim Bennani, le coach portugais serait une belle pioche !

Sur la chaîne L’Équipe, le journaliste Karim Bennani a estimé que Sergio Conceição serait une bonne pioche pour l’OM : « Si Conceição est un bâtisseur ? Rester sept ans dans le même club, oui, je pense. Et d’ailleurs, on a vite oublié le passage à Nantes. Mais ce qu’il y a réussi, c’est incroyable. Il a prouvé dans son championnat, où ce n’est jamais facile. Il a réussi à domicile. Il a entraîné un club avec une pression folle. Parce que Porto doit être champion chaque année en se battant avec deux équipes qui sont aussi fortes. Il a réussi à être champion pas mal de fois. Donc, moi, je crois que sans coupe d’Europe, avoir un entraîneur comme lui, ce serait une belle pioche, en tout cas ça calmerait un peu le Vélodrome dans un premier temps d’avoir un entraîneur aussi charismatique. Après, on a eu aussi l’inverse sur ces dernières saisons. Quand vous avez un entraîneur comme Franck Haise, inconnu au bataillon, qui reprend Lens et qui réussit, Eric Roy, pas inconnu mais qui réussit, Gasperini, connu en Italie mais pas dans les meilleurs, à l’Atalanta… Ce n’est pas parce que vous recrutez un entraîneur supposé de haut niveau que dès le premier mois Marseille sera leader du championnat. Est-ce qu’on va lui laisser le temps ? »

Ce ce que Conceição a réussi à Nantes est incroyable



Selon les informations du journal le Parisien, « Sergio Conceiçao, 49 ans, en poste à Porto depuis 7 ans (un record) où son contrat s’achève au 30 juin, constituerait dorénavant le premier choix des dirigeants. Cette piste est, d’ailleurs, qualifiée de « complexe, mais très crédible » par l’entourage du technicien. (…) Une rencontre avec les responsables phocéens, en présence de Jorge Mendes l’agent du coach, a bien eu lieu à Porto autour du 14 mai. Pablo Longoria le président de l’OM tient Conceiçao en haute estime. Il apprécie ses qualités de meneur d’hommes, en dépit d’un caractère un peu éruptif. « Il s’agit d’une vraie possibilité », ajoute-t-on en interne au sein du club olympien. »

Conceiçao, le premier choix des dirigeants

Contacté par le média, l’entourage de Conceiçao reste mitigé. « Sergio respecte l’identité de l’OM. Il apprécie le côté un peu volcanique du club, assez similaire à celui de Porto. Il continue à suivre avec attention la L1, un championnat qualitatif à ses yeux. Après, son ambition avouée est de conquérir la Ligue des champions dans les années futures. »