Mercato OM : « Sanson, ça va encore se terminer en prêt avec option d’achat à 1M€ dans un an… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille consacré au recrutement de Michael Cuisance et Pape Gueye au milieu de terrain durant le mercato estival. La concurrence risque d’être rude au milieu de terrain et Morgan Sanson pourrait bien en faire les frais. S’il ne plus ou moins, sa côte sur le marché des transferts pourrait ainsi en prendre un coup… A voir en images ci-dessus notre débat sur Morgan Sanson

Retrouvez l’intégralité du dernier Débat Foot Marseille ci-dessous :

Football Club de Marseille vous a retrouvé dans son studio avec nos journalistes Benjamin Courmes, Mourad Aerts et notre consultant Jean Charles De Bono. Au menu : le bilan du mercato, focus sur Maelhe… La suspension de Payet et les droits TV.

