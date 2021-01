Mercato OM : Sanson, départ imminent? Absent face à Monaco?

Un accord aurait été trouvé pour Morgan Sanson à Aston Villa ! Durée de contrat, montant du transfert, visite médicale… Voici les détails de l’opération selon plusieurs médias français !

Aston Villa et l’Olympique de Marseille auraient trouvé un accord pour le transfert de Morgan Sanson. Alors que Sky Sports parlaient d’un montant avoisinant les 17,5M€ bonus compris, RMC évoque une somme de 18 millions d’euros hors bonus !

🚨🔵⚪️ Comme annoncé y a quelques jours accord trouvé entre l’#OM et Aston Villa pour Morgan #Sanson ! Accord trouvé à hauteur de 18M€ hors bonus selon les résultats de Villa. Contrat de 4 ans et demi pour Sanson. Le joueur va passé sa VM dans les 48h. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 23, 2021

Téléfoot parle de son côté d’une offre de 19M€, soit 16M€ + 3M€ en bonus. Il devrait s’y engager pour 4 ans et demi et n’attendrait que son visa pour rejoindre l’Angleterre et passer sa visite médicale.

Info @telefoot_chaine 🔵⚪️@Morgan_Sanson8 quitte l’@OM_Officiel pour @astonvilla Accord entre 2 clubs pour 19M€ (16+3 de bonus). Contrat de 4 ans et demi. Le joueur convaincu par le projet des Vilains rejoindra Birmingham dès qu’il aura son visa validé. #MercatOM #TeamOM — Johnny Séverin (@jseverin11) January 23, 2021



A LIRE : Mercato OM : Accord trouvé pour Sanson à Aston Villa !

Sanson absent face à Monaco

La visite médicale devrait donc être effectuée dans les 48h selon Mohamed Bouhafsi. Le joueur va partir pour l’Angleterre et ne sera pas du voyage pour Monaco ce samedi soir. André Villas-Boas va devoir faire sans son milieu de terrain qu’il pensait certainement titulariser au Stade Louis II…