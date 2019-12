Mercato OM : « Sanson, Lopez et Payet resteront à l’OM cet hiver ! »

Le mercato d’hiver va ouvrir ses portes dans quelques jours et certains s’inquiètent de voir des titulaires de cet OM s’envoler vers d’autres cieux. Un seul olympien pourrait réellement quitter le club selon Mohamed Bouhafsi…

Le journaliste de RMC Sport a fait un point sur le mercato olympien dans l’émission Breaking Foot.

« Aucun danger sur Payet… »

« Marseille va-t-il être actif cet hiver au mercato ? Tout va dépendre d’un dossier, celui de l’avenir de Kevin Strootman. On le sait, c’est un joueur qui dispose encore d’une belle cote sur le marché, notamment en Angleterre. Il a un très gros salaire, mais son salaire est très abordable en Premier League. Strootman n’entre pas totalement dans le onze-type de Villas-Boas. L’Olympique de Marseille veut dégraisser, alléger sa masse salariale et n’a aucune envie de vendre d’autres joueurs. Il y a eu des rumeurs sur des joueurs comme Sanson ou Lopez, mais ils vont rester cet hiver à l’OM. On a même vu des rumeurs à l’étranger sur Payet, il va rester, il n’y a aucun danger là-dessus. Le seul qui a une possibilité de quitter l’OM, c’est réellement Strootman. AVB aimerait le conserver pour la rotation car il n’y a pas beaucoup de milieux défensifs dans l’équipe. »

Mohamed Bouhafsi – Source : RMC Sport

