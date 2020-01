Mercato OM : Sanson met les choses au clair concernant son avenir !

En zone mixte après la rencontre entre l’OM et Angers, Morgan Sanson a évoqué son envie de rester à Marseille.

Ce samedi l’Olympique de Marseille affrontait le SCO d’Angers au stade Vélodrome. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul. Villas-Boas et ses joueurs ne prennent qu’un point de la réception des Angevins.

on est tous inscrits dans le projet — SANSON

A la fin de la rencontre, Morgan Sanson a été interrogé sur son avenir en zone mixte. Evoqué dans le viseur de plusieurs clubs, il fait parti des joueurs « bankables » du club… Pourtant, l’ancien montpelliérain a affirmé qu’il souhaitait rester à l’Olympique de Marseille. Il ajoute même que c’est le cas de plusieurs de ses coéquipiers.

« Cela ne fait aucun doute, je resterai à l’OM jusqu’à la fin de saison. Bien sûr tout le monde veut rester. Après c’est vous qui dites qu’y a des clubs qui sont intéressés ou qui vont faire des offres, mais nous on est tous inscrits dans le projet et on veut tous aller chercher ce qu’on veut en fin de saison »

Morgan Sanson – Source : Zone mixte