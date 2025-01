Mercato OM : Santiago Gimenez pour replacer Wahi ? Rashford trop cher ! Un milieu créatif ?

Avec le départ annoncé de Wahi, faut-il recruter un attaquant ? Si oui lequel ? Santiago Gimenez trop cher ? Un milieu de terrain ? Voici le replay du dernier débat FAQ Marseille diffusé en live mardi à 15h30 !

🚨 On se retrouve à 15h30 sur la chaine Twitch de @FCMarseille ! Départ de #Wahi, c’est quoi la suite ? Les rumeurs #Rashford & co ! Vos thèmes et vos questions, c’est débat FAQ ! #MercatOM

👇👇👇https://t.co/QAjk8UrFvK pic.twitter.com/Pfu19ieHi0

— Nicolas Filhol (@FilholNicolas) January 21, 2025