Mercato OM : Sarr au Bayern, c’est officiel, Cuisance fait ses adieux, Lopez s’envole vers l’Italie… Les 3 infos à 20h10 !

Les 3 infos mercato OM à 20h10 : Sarr au Bayern, c’est officiel, Cuisance fait ses adieux, Lopez s’envole vers l’Italie

C’est désormais officiel, Bouna Sarr s’est engagé pour 4 ans avec le Bayern Munich. L’OM devrait récupérer une dizainaine de millions d’euros dans la transaction plus le prêt de Michael Cuisance !

Annoncé comme la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille, Mickaël Cuisance a fait ses adieux au Bayern Munich.

L’OM devrait bientôt officialiser l’arrivée de Mickaël Cuisance après le départ de Bouna Sarr.

Sur son compte Twitter, Mickaël Cuisance a publié un message d’adieu aux supporters et au club du Bayern Munich. L’option d’achat devrait être de 10 millions d’euros selon RMC Sport.

« Je vous remercie FC Bayern ! J’ai beaucoup appris et rencontré des coéquipiers incroyables. C’est un nouveau chapitre pour moi mais je n’oublierai jamais les bons souvenirs et le soutien des fans »

Mickaël Cuisance – Source : Twitter

— Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) October 5, 2020