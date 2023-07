Mercato OM : Sarr, visite médicale ok !

Le sénégalais Ismaïla Sarr (25 ans) vient de passer sa visite médicale à l’OM.

Le journaliste de l’Equipe Loïc Tanzi ainsi que Fabrizio Romano viennent de confirmer qu’Ismaïla Sarr vient de réussir ses tests médicaux à Marseille et va donc bel et bien s’engager avec l’OM pour 5 ans. L’ailier international sénégalais arrive de Watford contre un chèque de 13 millions d’euros. C’est la quatrième recrue olympienne cet été.

Ismaïla Sarr has just completed medical tests and signs until June 2028 as new OM player. ⚪️🔵🇸🇳 #OM

Exclusive story confirmed.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023