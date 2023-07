Mercato OM : Sead Kolasinac, c’est officiel !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Comme indiqué ce jour, Sead Kolasinac quitte l’OM pour rejoindre l’Atalanta.

Le club italien a confirmé la signature de l’international bosnien ce vendredi soir.

Le joueur a quant à lui confirmé qu’il ne portera plus le maillot de l’OM en publiant un message sur son compte Instagram :

« Chers employés, fans, joueurs, de l’OM et tous ceux qui ont contribué à ce que je me sente bien dans ce grand club : merci pour ces moments inoubliables et ces expériences ! Cela a été un honneur de faire partie de ce club incroyable. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir ! Merci beaucoup », a ainsi posté le Sead Kolasinac .