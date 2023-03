Mercato OM : Sept indésirables à Arsenal, des affaires à faire ?

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, une relation privilégiée semble s’être construite avec Arsenal. Arsenal où il devrait encore y avoir du mouvement cet été…

The Sun annonce en effet que le club du nord de Londres a décidé de se débarrasser de sept joueurs cet été. Parmi eux se trouve un joueur prêté cette saison à l’OM : Nuno Tavares. Si à son arrivée à Marseille, l’international espoirs portugais semblait plutôt décider à repartir à l’issue de ce prêt à Arsenal, la volonté ne semble pas réciproque.

« Oui évidemment, j’ai vu ce qu’ils ont fait à Marseille, surtout Saliba, qui est revenu à Arsenal. Mattéo a fait des matchs fantastiques aussi de ce que j’ai vu pour être honnête. Je vais essayer de faire pareil et j’espère encore mieux pour viser les objectifs du club. » Nuno Tavares – Source : Conférence de presse (3 août 2022)

Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Gunners, le joueur ne sera pas retenu. Aux dernières nouvelles, l’OM ne souhaitait pas le conserver non plus mais à prix cassé, la situation pourrait-elle évoluer ?

Pépé, Lokonga, Pablo Mari, Cédric Soares, Runarsson et Maitland-Niles non désirés…

Autre joueur prêté cette saison en Ligue 1 : Nicolas Pépé à Nice. L’énorme transfert d’Arsenal (80M€ en provenance de Lille en 2019) n’a jamais donné satisfaction à Londres, sa saison niçoise n’est pas extraordinaire (8 buts et 1 passe décisive en 25 matchs) mais pas infamante non plus. Les dirigeants azuréens souhaiteraient le garder alors qu’il arrive en fin de contrat en 2024 avec Arsenal.

Albert Sambi-Lokonga (prêté à Crystal Palace), Pablo Mari (prêté à Monza), Cédric Soares (prêté à Fulham), Alex Runarsson (prêté à Alanyaspor) seront également poussés vers la sortie. Ainsley Maitland-Niles est lui actuellement prêté à Southampton et sera quoi qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de ce prêt.

De bonnes affaires à saisir pour l’OM ?