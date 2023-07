Interrogé sur la potentielle arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM, Denis Balbir, journaliste et commentateur d’expérience, s’est montré très séduit par cette nouvelle.

Si le fer de lance de l’attaque olympienne la saison dernière Alexis Sanchez n’a toujours pas donné de décision concernant son avenir, les supporters pourraient bien avoir le droit à une nouvelle star sur le front de l’attaque.

L’affaire s’est accélérée ces dernières heures et pourrait bien être bouclée rapidement. L’Olympique de Marseille est en passe de recruter Pierre-Emerick Aubameyang, d’ailleurs le club et le joueur seraient déjà d’accord sur un contrat de 3 ans selon Fabrizio Romano.

Olympique Marseille and Chelsea will discuss about Pierre Aubameyang this week. Talks scheduled in order to reach an agreement and let Pierre join OM. 🔵🇬🇦

Personal terms agreed on three year deal. pic.twitter.com/zhqE3d7oRa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023