Mercato OM : Si ce joueur signe, « tout le peuple marseillais serait heureux » selon Niang

Mamadou Niang a exprimé son souhait de voir Paul Pogba rejoindre l’OM, soulignant que ce transfert serait bénéfique pour le joueur et le club. Selon l’ancien attaquant marseillais, l’OM serait le club idéal pour relancer la carrière de Pogba, bien que la faisabilité de l’opération dépende des dirigeants du club.

Les rumeurs autour d’un possible transfert de Paul Pogba à l’OM continuent d’alimenter les discussions, et c’est au tour de l’ancien attaquant marseillais Mamadou Niang de partager son enthousiasme à ce sujet. Au micro de Canal+, Niang a clairement exprimé son désir de voir l’international français rejoindre la cité phocéenne.

A lire : Mercato : Annoncé dans le viseur de l’OM, il pourrait être suspendu 4 ans !

Pogba à l’OM ? Je prie pour que ce soit le cas — Niang

« Je prie pour que ce soit le cas. Tout le peuple marseillais serait heureux que Pogba signe à l’OM. » a déclaré Niang. L’ex-capitaine de l’OM a ensuite ajouté qu’un tel transfert serait une bonne chose pour le joueur, soulignant que l’OM pourrait être le club idéal pour Paul Pogba afin de relancer sa carrière après des mois difficiles. Niang, qui connaît bien l’atmosphère unique de Marseille, estime que le club et ses supporters seraient ravis d’accueillir un joueur du calibre de Pogba, particulièrement après ses déboires à la Juventus et sa suspension actuelle pour un contrôle antidopage.



Quant à la faisabilité de ce transfert, Niang reste optimiste. « Est-ce que ça sera faisable ? Il n’y a que le président et Mehdi Benatia qui le savent, » a précisé l’ancien joueur marseillais, soulignant que la décision finale dépendrait des dirigeants de l’OM, en particulier du président Pablo Longoria et du directeur sportif Mehdi Benatia.

En dépit des obstacles financiers et des incertitudes autour de l’état de forme de Pogba, Niang continue de croire à un possible retour en France pour le champion du monde 2018. Pour lui, une signature de Pogba à l’OM serait une grande victoire pour le club, et il espère sincèrement que cette opportunité se concrétisera.